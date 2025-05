Un progetto per la piattaforma di streaming racconterà l’ascesa di Veronica Louise Ciccone tra musica e rivoluzione culturale Ad interpretarla sarà Julia Garner?

Un nuovo progetto su Netflix racconterà l’ascesa di Madonna, icona della musica e simbolo di rivoluzione culturale, interpretata da Julia Garner. La miniserie biografica, in collaborazione con il regista Shawn Levy, esplorerà la vita e la carriera della superstar, offrendo uno sguardo intimo su un’artistica straordinaria che ha segnato un’epoca.

È ufficiale: Madonna ha ufficialmente stretto una partnership con Netflix per sviluppare una miniserie biografica dedicata alla sua vita. E ovviamente alla sua leggendaria carriera. Secondo un’esclusiva di Deadline, la superstar mondiale della musica collaborerà direttamente con Shawn Levy regista e produttore, attraverso la sua casa di produzione 21 Laps, che ha un accordo di esclusiva con la piattaforma di streaming. Madonna svela (per sbaglio) un misterioso dispositivo medico che tiene in bagno X Leggi anche › Madonna: «La morte? Non ho paura, è l’unico modo per stare di nuovo con mia madre» Madonna, su Netflix la serie sulla sua vita prodotta da Shawn LevyQuesta nuova miniserie rappresenta un approccio rinnovato alla storia della vita di Madonna, senza collegamenti con il precedente biopic cinematografico che era in fase di sviluppo con Universal Pictures. 🔗Leggi su Iodonna.it