‘Un posto al sole’ record stagionale con media di 16 milioni di telespettatori

"Un posto al sole" ha raggiunto un nuovo record stagionale con una media di 16 milioni di telespettatori. Il "daily drama" di Rai 3, prodotto da Rai Fiction e Fremantle con il Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, ha registrato la settimana più seguita dell’anno dal 5 al 9 maggio, confermandosi un fenomeno televisivo.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo recordstagionale per “Un posto al sole”, il “daily drama” in onda su Rai 3 – prodotto da Rai Fiction e Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Napoli. La settimana dal 5 al 9 maggio è risultata quella più seguita dell’anno (da maggio 2024) con un ascolto medio di 1,6 milioni di telespettatori e uno share del 7,9%. Il picco più alto è stato toccato nell’episodio di mercoledì 7 maggio, con un ascolto medio di oltre 1,9 milioni di telespettatori e il 9,4% di share: il più alto da novembre 2023. L’ottimo seguito dell’ultima settimana conferma il trend di costante crescita di “Un posto al Sole” che si conferma come che uno dei prodotti seriali di maggior successo oltre al più longevo della televisione italiana, con i suoi 28 anni di programmazione ininterrotta. 🔗Leggi su Anteprima24.it