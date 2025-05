Un Posto al Sole non va in onda Stasera 13 maggio 2025 | ecco perché e cosa sta succedendo su Rai3

Questa sera, 13 maggio 2025, "Un Posto al Sole" non andrà in onda. Al suo posto, Rai3 trasmetterà l'atteso incontro tra Sinner e Cerundolo, valido per gli Internazionali di Tennis. Scopri di più su questa variazione e cosa aspettarti dal match di tennis che catturerà l'attenzione dei fan.

Attenzione: la Soap Opera di Rai3 non va in onda. Al Posto di Un Posto al Sole viene trasmesso l'incontro tra Sinner e Cerundolo, per gli Internazionali di Tennis. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole non va in onda Stasera 13 maggio 2025: ecco perché e cosa sta succedendo su Rai3

Cosa riportano altre fonti

Perché oggi non va in onda un posto al sole: il motivo - Oggi 13 maggio 2025 non va in onda un Posto al Sole. La soap opera televisiva amata da tantissimi italiani quest'oggi non sarà trasmessa in diretta dalla Rai. 🔗ilmattino.it

Un Posto al Sole, cambio di programmazione: la Soap non va in onda il 1° maggio 2025 - Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. Scopriamo insieme quando tornerà in onda e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3. 🔗msn.com

Perché Un posto al sole non va in onda oggi, 1 maggio 2025?/ Spazio al Concertone: quando ritorna la soap - Perché Un posto al sole non va in onda oggi, giovedì 1 maggio 2025? La soap va in pausa e lascia spazio al Concertone, ecco quando torna ... 🔗ilsussidiario.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigio Morra: morto attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di grande talento, noto per i suoi ruoli in produzioni televisive di successo come Un Posto al Sole e Imma Tataranni.