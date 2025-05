Un posto al sole | Elena sedotta da Gennaro indagini su Assane e crisi radiofoniche

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 maggio, si assisterà a un turbinio di emozioni. Elena, infatti, verrà sedotta da Gennaro, mentre si approfondiranno indagini su Assane e si vivranno tensioni legate a crisi radiofoniche. Un intreccio avvincente che promette colpi di scena e sorprese per i telespettatori.

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 maggio, numerose trame si intrecceranno, offrendo al pubblico sviluppi intensi e carichi di tensione. L’attenzione si concentrerà su Elena, la quale verrà sedotta dai complimenti e dalle attenzioni di Gennaro. Nonostante gli avvertimenti delle persone vicine, che le consigliano . L'articolo Un posto al sole: Elenasedotta da Gennaro, indagini su Assane e crisiradiofoniche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Un posto al sole: Elena sedotta da Gennaro, indagini su Assane e crisi radiofoniche

Approfondimenti da altre fonti

Un posto al sole, trame al 23 maggio: Elena inizia a cedere alla corte serrata di Gennaro - Un po’ per convenienza, un po’ perché affascinata dall’uomo, Elena inizierà ad apprezzare sempre di più la compagnia di Gennaro ... 🔗it.blastingnews.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 29 aprile: Elena preoccupata per Alice, Guido e Claudia in crisi - Elena ha paura che Alice si ritrovi nei guai frequentando Vinicio Gagliotti, mentre Claudia si è accorta che Guido non è più lo stesso. Scopriamo cosa succederà nell'episodio di Un Posto al Sole di ma ... 🔗msn.com

Un posto al sole, puntate 19-23 maggio: Elena ammalia Gennaro, Michele in ansia per Assane - il feeling tra Gennaro ed Elena continuerà a crescere nelle puntate di Un posto al sole in onda tra il 19 e il 23 maggio. La figlia di Marina Giordano riuscirà ad ammaliare l’imprenditore, e tra i due ... 🔗it.blastingnews.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigio Morra: morto attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di grande talento, noto per i suoi ruoli in produzioni televisive di successo come Un Posto al Sole e Imma Tataranni.