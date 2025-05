Un Posto al Sole anticipazioni al 23 maggio | Luca lascia Napoli

In queste anticipazioni di Un Posto al Sole, dal 19 al 23 maggio, la tensione cresce: Luca lascia Napoli, rivelando a Gianluca i motivi della sua decisione. Le rivelazioni di Alberto complicano ulteriormente la situazione, lasciando Giulia in preda all'angoscia. Scopriamo come si svilupperanno le dinamiche tra i protagonisti in questo drammatico capitolo della soap.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 maggio. Giulia è angosciata, mentre Luca confida a GianLuca perchè ha lasciato Napoli. La partenza improvvisa di Luca, insieme alle rivelazioni di Alberto sulle reali intenzioni dell’uomo, gettano Giulia in uno stato di profonda angoscia. Nel frattempo, Elena si impegna a rilanciare e rafforzare il palinsesto . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 23 maggio: Luca lascia Napoli

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 19 al 23 maggio - Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025. Fughe, segreti e nuovi amori scuotono la soap di Rai 3. 🔗tvserial.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 maggio. Una "fuga" e una sorpresa: torna un personaggio - Jimmy, spinto anche dall’insistenza di Matteo, vuole incontrare il suo rapper preferito nonostante il divieto del papà. La sua fuga viene scoperta da Manuela che deve scegliere a questo punto se ... 🔗napolitoday.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 aprile 2025: Trionfa l'amore a Torino per Manuela e Niko! - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 aprile 2025. Vediamo insieme le trame e gli episodi della Soap. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Disabili - De Luca (consulenti del lavoro): Inserire le persone giuste al posto giusto

Con Caritas per andare ad assistere gli emarginati, con l'Anmil per interessarci a chi rimane vittima di un infortunio sul lavoro, con l'Unicef per tutti quei fragili che hanno poi difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro.