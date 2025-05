Un Posto al Sole anticipazioni 14 maggio | ancora tensioni in radio tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti

Nella prossima puntata di "Un Posto al Sole", in onda mercoledì 14 maggio alle 20.50 su Rai 3, le tensioni in radio tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti si intensificano. Nel frattempo, Niko è risoluto a fare i conti con Jimmy, dopo l'inganno: sarà pronta una punizione esemplare? Scopriamo insieme le anticipazioni!

Scopriamo tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda mercoledì 14 maggio alle 20.50 su Rai 3. Jimmy ha imbrogliato, ma ora ne pagherà le conseguenze: Niko è deciso ad andare a fondo nella vicenda e dargli una punizione esemplare. Ma vediamo meglio cosa succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3. Dov'eravamo rimasti Niko ha scoperto che il figlio ha usato l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti di scuola. Nonostante Manuela stia cercando di persuaderlo ad essere meno severo, l'avvocato non ha nessuna intenzione di lasciar correre. Nel frattempo, a in radio l'atmosfera è più tesa che mai a causa due sue soci RobertoFerri e Gennaro . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: ancora tensioni in radio tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti

Cosa riportano altre fonti

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2025: Jimmy si ribella a Niko mentre Samuel è geloso di Nunzio. Che succede? - Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 maggio 2025 su Rai3 vedremo Jimmy ribellarsi a suo padre con un atteggiamento che sconvolgerà tutta la famiglia mentre Samuel sarà geloso del rapporto t ... 🔗msn.com

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 14 maggio: Niko va a scuola di Jimmy - Continua puntata dopo puntata la settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Domani sera, come sempre su Rai Tre a partire dalle 20.50, e disponibile anche in streaming su Rai Play ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: ancora tensioni in radio tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti - Jimmy ha imbrogliato, ma ora ne pagherà le conseguenze: Niko è deciso ad andare a fondo nella vicenda e dargli una punizione esemplare. Ma vediamo meglio cosa succederà nella prossima puntata di Un Po ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigio Morra: morto attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di grande talento, noto per i suoi ruoli in produzioni televisive di successo come Un Posto al Sole e Imma Tataranni.