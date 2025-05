Un piano per uccidere due volte le immagini dell' aggressione col coltello e la fuga tra i turisti | cosa non torna nel caso del killer evaso De Maria

Un piano oscuro si cela dietro l'aggressione di Emanuele De Maria, evaso dal carcere di Bollate. Dopo aver attaccato un collega e ucciso Chamila Wijesuriya, l'interrogativo sorge: il secondo uomo doveva morire? La ricostruzione degli eventi suggerisce dettagli inquietanti e interrogativi irrisolti su una fuga tra turisti che nasconde una mente calcolatrice.

Emanuele De Maria, il killerevaso dal carcere di Bollate approfittando del permesso di lavoro esterno che ha aggredito un collega e ha ucciso Chamila Wijesuriya per poi suicidarsi, aveva pianificato tutto? Il collega rimasto ferito doveva in realtà essere ucciso? In questa direzione si muovono.

