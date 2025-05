“Un piano per evitare l’ergastolo ad Alessia Pifferi” | le indagini sull’avvocata Pontenani e le psicologhe

"Un piano per evitare l'ergastolo ad Alessia Pifferi" svela il secondo filone d'indagine che ruota attorno al controverso caso della madre condannata per aver trascurato la figlia. Sette professionisti, tra avvocati e psicologhe, rischiano un processo per falso e favoreggiamento, accusati di aver alterato gli esami psichiatrici per influenzare il verdetto.

Il secondo filone d'indagine sul caso di Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia. Sette persone rischiano il processo per falso e favoreggiamento per aver manipolato gli accertamenti psichiatrici sull'imputata. 🔗Leggi su Fanpage.it

