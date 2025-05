Un Papa tra la gente che non vuole piacere ma lasciare il segno

Un Papa tra la gente, senza cercare consensi ma desideroso di lasciare un'impronta. Dallo "Forza Roma" al selfie con la sciarpa peruviana, passando per la passione per il tennis, Prevost si distingue come un pontefice moderno. Ma al di là delle apparizioni, è soprattutto uno storico che scruta attentamente le parole e il loro significato profondo.

Dal "Forza Roma" al selfie con la sciarpa peruviana fino alla passione per il tennis. Ma Prevost è soprattutto uno storico attento al linguaggio

Bergoglio ci è tornato sopra di sua spontanea volontà, utilizzando lo stesso termine colorito, usato nel discorso a porte chiuse coi vescovi italiani, che aveva suscitato una bufera e che lo aveva portato poi a scusarsi tramite il Vaticano.