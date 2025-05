Un nuovo centro sportivo polifunzionale inclusivo e sostenibile per discipline olimpiche e paralimpiche

eccellenza per le discipline olimpiche e paralimpiche. Con una visione orientata all'inclusività e alla sostenibilità, il nuovo centro sportivo “Bucci” di Miramare promette di essere un punto di riferimento per atleti di ogni capacità, stimolando il benessere e la partecipazione attiva della comunità.

polifunzionale, moderno, inclusivo e sostenibile: sono le caratteristiche di quello che potrà diventare il rinnovato centrosportivo “Bucci” di Miramare, al centro di un importante progetto di riqualificazione che vuole trasformare quello che oggi è un impianto sottoutilizzato in un polo di. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un nuovo centro sportivo polifunzionale, inclusivo e sostenibile per discipline olimpiche e paralimpiche

Su questo argomento da altre fonti

Miramare, in arrivo un nuovo centro sportivo polifunzionale, inclusivo e sostenibile - Polifunzionale, moderno, inclusivo e sostenibile. Sono queste le caratteristiche a cui dovrà rispondere il rinnovato centro sportivo “Bucci” di Miramare, al centro di un importante progetto di riquali ... 🔗chiamamicitta.it

Bione: nuova proposta sul tavolo, ma il futuro resta incerto - Gattinoni conferma l'arrivo di un nuovo progetto per il centro sportivo, ridimensionato nei costi rispetto al precedente ... 🔗leccotoday.it

A San Bartolomeo in Bosco rinasce il centro sportivo, Fabbri: «Zona salvata dal degrado» - San Bartolomeo in Bosco L’ex Bocciofila di San Bartolomeo in Bosco verrà restituita alla comunità. A seguito di un importante intervento di riqualificazione del valore complessivo di un milione di eur ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti vince la battaglia legale per il controllo del centro sportivo della Longarina

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha ottenuto una significativa vittoria legale nella sua separazione dalla ex moglie Ilary Blasi.