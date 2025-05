Un incontro passato in sordina che pochi anni dopo sarebbe risultato una coicidenza davvero storica

Correva l’anno 2014 quando l’attuale Papa Leone XIV, all’epoca ancora padre Robert Francis Prevost, si ritrovò fianco a fianco con Jill Biden, ex first lady americana, alla propria cerimonia di laurea presso la Villanova University, in Pennsylvania. Entrambi furono insigniti della laurea honoris causa in Scienze Umanistiche da parte dell’ateneo agostiniano. A distanza di anni, quel momento è tornato virale grazie a un video che mostra la futura first lady americana mentre tiene il suo discorso dal podio, con Prevost seduto tra le prime file, sorridente e discreto. Quell’immagine ha assunto un nuovo valore alla luce dell’elezione di Prevost al soglio pontificio con il nome di Leone XIV. Joe e Jill Biden dalla regina Elisabetta a Windsor guarda le foto Dalla laurea alla benedizione presidenziale: il post di Joe BidenNon appena l’elezione del nuovo Papa è stata ufficializzata, l’ex presidente americano Joe Biden ha voluto celebrare il momento condividendo sui social il proprio entusiasmo. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un incontro passato in sordina, che pochi anni dopo sarebbe risultato una coicidenza davvero storica.

