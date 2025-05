Un ' film puzzle' lungo un anno | il progetto nelle scuole di Pisa

Ha preso il via oggi, 13 maggio, dal Cineclub Arsenale, un ambizioso progetto cinematografico che si snoderà per un anno intero. Iniziativa dell'associazione AsteroideA, coinvolge gratuitamente professori, studenti e volontari per realizzare un "film puzzle", che culminerà nel grande evento finale programmato per il 13 maggio 2026.

E' partita questa mattina, 13 maggio, dal Cineclub Arsenale, una maratona cinematografica che durerà un anno, con arrivo in programma per mercoledì 13 maggio 2026. L'idea è di AsteroideA, associazione Pisana di volontariato scolastico a cui collaborano in modo gratuito professori, studenti e.

