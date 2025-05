Un colpo da 100mila euro Gran festa con il 10eLotto

Un colpo da 100mila euro scatena la festa al Duri’s Cafè! Lorenzo Duri, gestore della storica ricevitoria, racconta l’emozione di un’incredibile vincita al 10elotto. Sabato mattina, la notizia ha lasciato tutti increduli: un sogno diventato realtà per un fortunato giocatore. Scopriamo insieme come è avvenuto questo straordinario evento.

di Claudio Roselli"Quando sabato mattina lo abbiamo letto sul terminale non ci credevamo, né io né mia madre. Ma era tutto vero, anche perché a la ricevitoria del gioco c'è soltanto da noi". Chi parla è Lorenzo Duri, da otto anni gestore dell'omonimo locale – il Duri's Cafè, appunto – situato in pieno centro abitato a Le Ville, lungo la statale 73. È qui che venerdì scorso una persona baciata dalla fortuna ha vinto la bella cifra di 100milaeuro al 10eLotto."Per la precisione – spiega Duri – sono stati azzeccati 9 numeri su 10, più le opzioni 'oro' e 'doppio oro'. È la somma più sostanziosa finora registrata nel nostro bar-tabaccheria e credo che con ogni probabilità sia anche quella più alta di sempre nel comune ; di certo, rimane una fra le maggiori in assoluto. Relativamente alla settimana appena conclusa, siamo secondi dietro ai 4 milioni e mezzo di euro della giocata effettuata a Bologna, dove sono stati centrati tutti e 10 i numeri, poi veniamo noi del Duri's Cafè, che siamo primi nella classifica limitata a venerdì 9 maggio, perché l'altra vincita da 100milaeuro, quella di Appiano Gentile (Como), è datata giovedì 8, poi nel terminale sono apparsi anche i 50mila euro – sempre del 10eLotto – di Sciacca, in provincia di Agrigento".

