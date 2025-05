Un aiuto da 265mila euro all' importante progetto che unisce agricoltura e sociale

Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum si schierano al fianco di Cascina don Guanella, sostenendo il progetto "La Cascina si fa Casa". Con una donazione di 265.122 euro, il sostegno mira a coniugare agricoltura sociale, servizi e ospitalità, promuovendo l'accoglienza e l'inclusione per comunità in difficoltà dal 2018. Un aiuto fondamentale per un futuro sostenibile.

Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum, al fianco di Cascina don Guanella società cooperativa sociale agricola dal 2018, sostengono il progetto "La Cascina si fa Casa - Un progetto di accoglienza che unisce agricoltura sociale, servizi e ospitalità" con una donazione di 265.122 euro.

Un aiuto da 265mila euro all'importante progetto che unisce agricoltura e sociale

