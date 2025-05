Umbria allerta meteo della Protezione civile | le previsioni per i prossimi giorni

La Protezione Civile della Regione Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali, valida per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. Le previsioni indicano precipitazioni che variano da isolate a diffuse, invitando la popolazione a prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni.

La Protezioneciviledella Regione Umbria ha diramato un'allertameteo per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Secondo quanto si legge nel documento di allerta "previste precipitazioni da isolate a. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione civile: le previsioni per i prossimi giorni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 14 maggio: le regioni a rischio - Il maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani, mercoledì 14 maggio, in molte regioni italiane. La Protezione civile ha valutato pertanto allerta meteo gialla in quattro regioni per rischio ... 🔗fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 12 maggio: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di lunedì 12 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico ... 🔗fanpage.it

Allerta Meteo, in arrivo forti Temporali e Grandine! L'avviso della Protezione civile - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... 🔗ilmeteo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meteo : Arriva gelo da Russia, burrasche e neve

In arrivo dalla Russia un nucleo gelido che porterà burrasche, e precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Sud.