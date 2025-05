Umbria allerta meteo della Protezione civile | le previsioni per i prossimi giorni

La Protezione Civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali nel pomeriggio e nella sera di martedì 13 maggio. Le previsioni indicano possibilità di precipitazioni variabili in tutta la regione, con situazioni meteorologiche da monitorare attentamente. È consigliato prestare attenzione e seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

La Protezione civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta meteo per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Secondo quanto si legge nel documento di allerta "previste precipitazioni da isolate a.

