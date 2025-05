Umbria allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. Tutte le zone della regione sono interessate da un rischio di temporali, con precipitazioni che variano da isolate a diffuse, accompagnate da possibili fenomeni intensi. Si raccomanda prudenza nella pianificazione delle attività all'aperto.

La ProtezioneCiviledella Regione Umbria ha diramato un'allertameteo per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Secondo quanto si legge nel documento di allerta "previste precipitazioni da isolate a.

