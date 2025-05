Ultraleggero a terra il testimone | Era fermo in aria Poi è precipitato

Un incidente tragico ha scosso la comunità di San Pietro in Casale, dove un ultraleggero è precipitato durante un volo di prova. Il pilota 73enne di Casalecchio di Reno è in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, mentre il passeggero 43enne di Castel San Pietro ha subito ferite meno serie.

San Pietro in Casale (Bologna), 13 maggio 2025 – Rimane all’ospedale Maggiore, in gravi condizioni, il pilota 73enne di Casalecchio di Reno che, nella mattinata di domenica, è precipitato a San Pietro in Casale a bordo di un Ultraleggero. Meno grave il 43enne di Castel San Pietro che era sul velivolo con lui come passeggero: è ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena e avrà una prognosi importante, di oltre un mese. I due, piloti abilitati, erano partiti dal Reno Air Club, che ha l’hangar a Casadio di Argelato, per un volo turistico. Erano decollati poco dopo le 10, poi, verso le 10.45, senza neanche lanciare un segnale di allarme, sono precipitati in un campo a Massumatico di San Pietro in Casale, nei pressi di via Asia. Ieri, in tarda mattinata, sulla scena dell’incidente, dove il velivolo della scuola ‘495 Tommaso Battini’ era stato recintato, sono arrivati gli ispettori dell’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it