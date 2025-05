Ultimo incontro della storica annata degli azzurri che potrebbe concludersi al decimo post

Domani alle 20.30, la Carrarese Calcio 1908 chiuderà la storica annata di Serie BKT 2024-25 con il recupero della trentaquattresima giornata, posticipato in segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco. Un incontro decisivo che potrebbe regalare all'azzurro il decimo posto, in un finale di stagione ricco di emozioni.

Domani alle 20.30 terminerà ufficialmente la stagione della Serie BKT 2024-25 con il recupero della trentaquattresima giornata, inizialmente prevista per il lunedì in Albis e poi rinviate a causa della morte di Papa Francesco. Ultima uscita stagionale per la Carrarese Calcio 1908: a Palermo la formazione toscana terminerà una stagione storica in cui a lungo ha sognato la qualificazione ai play-off, centrando l’obiettivo salvezza con una giornata d’anticipo. La sconfitta per 2-1 contro Mantova è risultata ininfluente per gli azzurri, che in virtù dei risultati degli altri campi hanno potuto festeggiare la permanenza nel campionato cadetto. Nella trentottesima giornata di campionato è invece arrivato un prezioso successo per il Palermo, che davanti al proprio pubblico, ha sconfitto 2-0 il Frosinone guadagnandosi l’accesso ai play-off e mantenendo vive le speranze di una promozione nella massima serie. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo incontro della storica annata degli azzurri che potrebbe concludersi al decimo post

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ultimo incontro della storica annata degli azzurri che potrebbe concludersi al decimo post - Ultima uscita stagionale per la Carrarese Calcio 1908: a Palermo la formazione toscana terminerà una stagione storica in cui a lungo ha sognato ... In vista di quest’incontro c’è tanta curiosità per ... 🔗lanazione.it

All’enoteca regionale del Barolo il terzo incontro di “Oltre l’annata” - Domani, sabato 10 maggio, si svolgerà un appuntamento dedicato alle menzioni comunali della produzione del 2021, con un focus sui territori di Castiglione Falletto, Grinzane Cavour e Monforte d’Alba ... 🔗cuneodice.it

Repubblica - Incontro ADL-Conte prima di Napoli-Genoa: ecco cosa dirà il tecnico - Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela quando vi sarà l'incontro fra Conte e De Laurentiis: "De Laurentiis ha in programma pure l’incontro con Antonio Conte. È stat ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vikings: Il video trailer dell'ultimo capitolo della serie

La seconda parte della stagione 6 di Vikings viene svelata in un nuovo trailer epico. E il minimo che possiamo dire è che il tanto atteso sequel della serie sembra promettente.