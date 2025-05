Ultimissime Juve LIVE | per la sfida contro l’Udinese si lavora al rientro di due infortunati! Ecco chi sono

Ultimissime Juve live: segui in tempo reale le ultime notizie dalla casa bianconera in vista della sfida contro l’Udinese. Si lavora per il rientro di due infortunati, ecco chi sono. Rimani aggiornato su ogni sviluppo e scopri le novità della giornata!

UltimissimeJuveLIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

UltimissimeJuveLIVE – 12 maggio 2025

Gatti non si ferma! Si è allenato anche nel giorno libero in vista di Juve Udinese: le novità nel giorno della ripresa degli allenamenti

Ore 09:30 – Il difensore della Juve Federico Gatti scalpita per aiutare la sua squadra in vista della sfida control'Udinese.

