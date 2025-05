Ultimissime Juve LIVE | Calvo lascia il club i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto

Ultimissime Juve LIVE: rimanete con noi per tutte le notizie più calde riguardanti la Juventus. Dopo l'addio di Calvo al club, i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto in classifica. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un dettaglio sugli sviluppi in casa Juve.

UltimissimeJuveLIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissimeJuveLIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissimeJuveLIVE – 12 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 11 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 10 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 9 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 8 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 7 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 6 maggio 2025UltimissimeJuveLIVE – 12 maggio 2025CalvoJuve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c'è già una squadra per il suo futuro.

