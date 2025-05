uguali e inclusi in azienda premi alle realtà eccellenti nel trasimeno sono 50

Nel cuore del Lago Trasimeno, cinquanta aziende sono state riconosciute per il loro impegno nell'uguaglianza e nella partecipazione nel mondo del lavoro. L'Unione dei Comuni e Frontiera Lavoro ha premiato queste realtà eccellenti a Castiglione del Lago, durante un convegno dedicato alla responsabilità sociale d'impresa e all'inclusione.

Cinquanta realtà, eccellenti nel promuovere l'uguaglianza e la partecipazione nel mondo del lavoro nel territorio del Lago Trasimeno, sono state Premiate dall'Unione dei Comuni e Frontiera Lavoro. È accaduto nei giorni scorsi a Castiglione del Lago, nell'ambito del convegno dedicato alla responsabilità sociale delle aziende nell'ambito dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Presente l'assessore ai servizi sociali del Comune di Castiglione Alessio Bacci che ha portato il saluto del sindaco e sottolineato anche il ruolo dell'ente pubblico quale facilitatore della fruizione da parte dei cittadini di quel "diritto al lavoro" che è fatto anche del "diritto a sperimentare e comprendere quale è il lavoro ritagliato sulla persona". Come ha ricordato in apertura Alessandra Todini, responsabile area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, la cooperativa Frontiera Lavoro gestisce in convenzione il Servizio di accompagnamento al lavoro (Sal) negli otto comuni che si affacciano sul Lago Trasimeno, servizio presente in tutta la regione che supporta nell'orientamento, bilanci di competenze e strutturazione di percorsi personalizzati le persone con fragilità nella ricerca di un lavoro.