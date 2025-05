Ufficiale per Kalulu due giornate di squalifica Tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. Tra le pronunce più attese, spicca la squalifica di due giornate per Pierre Kalulu, che avrà impatti significativi sulla squadra. Di seguito, tutte le deliberazioni con i dettagli delle infrazioni e le relative penalizzazioni.

Di seguito le decisioni del GiudiceSportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. La decisione più attesa era quella relativa a Pierre Kalulu,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

