Ufficiale per Kalulu due giornate di squalifica Juventus anche senza Thuram e Savona

Dopo la 36esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di due giornate per Pierre Kalulu, lasciando la Juventus in un momento difficile anche in assenza di Thuram e Savona. Di seguito, le decisioni che hanno scosso il mondo del calcio e le implicazioni per le squadre coinvolte.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. La decisione più attesa era quella relativa a Pierre Kalulu,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Ufficiale, per Kalulu due giornate di squalifica. Juventus anche senza Thuram e Savona - Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. La decisione più attesa era quella relativa a Pierre ... 🔗msn.com

Il francese rischia due giornate di squalifica per il rosso con la Lazio e anche il club lo sanziona - Al danno di Roma, si aggiungerà la beffa. Il precedente di Yildiz e delle due giornate di squalifica per "condotta violenta" – la stessa motivazione che sabato ha spinto l’arbitro Massa a mostrare il ... 🔗gazzetta.it

Bergonzi: "L'espulsione di Kalulu è giusta, sicuramente avrà due giornate di squalifica ma Castellanos..." - A La Domenica Sportiva, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato del rosso a Kalulu in Lazio-Juventus: "Sull'espulsione di Kalulu, c'è questa situazione con Castellanos ... 🔗tuttojuve.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE WILDS, DISPONIBILE IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA SERIE AMAZON ORIGINAL

La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutter?in tutto il mondo?venerd? 11 dicembre. Il primo episodio sar? disponibile per un periodo limitato in streaming sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video e su Prime Video anche senza account Prime.