Ufficiale per Kalulu due giornate di squalifica Juventus anche senza Thuram e Savona Zaccagni salta l'Inter

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 36esima giornata di Serie A. Tra gli annunci, si segnala l'ufficiale squalifica di due giornate per Pierre Kalulu. Inoltre, la Juventus dovrà rinunciare a Thuram e Savona, mentre Zaccagni sarà assente nella sfida contro l'Inter. Ecco tutti i dettagli delle sanzioni.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. La decisione più attesa era quella relativa a Pierre Kalulu,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Kalulu squalificato per due giornate: stagione finita per il difensore francese - Due giornate di squalifica per Pierre Kalulu dopo l'espulsione comminatagli nella sfida contro la Lazio. Il difensore è stato squalificato "per avere, al 15° del secondo tempo, ... 🔗tuttojuve.com

Pochi istanti fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica inflitta ai danni di Pierre Kalulu - Pochi istanti fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica inflitta ai danni di Pierre Kalulu Il pareggio maturato all’Olimpico contro la Lazio rischia di non pesare sul c ... 🔗lazionews24.com

