UFFICIALE – Parma-Napoli svelati data e orario del match | quando scenderanno in campo gli azzurri

Ufficiale: svelate data e orario del match tra Parma e Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo nella 37esima giornata di Serie A, dove la lotta per lo Scudetto si intensifica. Napoli e Inter daranno il massimo per mantenere vive le loro speranze fino all'ultimo. Manca poco all'attesissimo incontro!

Manca sempre meno al prossimo match di Serie A tra Parma e Napoli. Negli ultimi minuti, sono stati decisi gli orari della 37esima giornata di Serie A. La Serie A continua ad essere infuocata fino alla fine. Il discorso Scudetto è ancora apertissimo, motivo per il quale Napoli e Inter continueranno a darsi battaglia. Gli azzurri sono attesi dall’insidiosa trasferta a Parma, mentre i lombardi sfideranno la Lazio a San Siro. Negli ultimi minuti, sono stati resi noti gli orari delle sfide.Definiti gli orari della 37esima giornata di Serie A: l’annuncioAdesso è anche UFFICIALE. I club di Serie A giocheranno contemporaneamente i match che saranno validi per la 37esima giornata di campionato. La notizia era nell’aria da ieri, ma pochi minuti fa è arrivata la conferma UFFICIALE.La Lega Serie A ha voluto garantire la contemporaneità tra i vari match e ancor più per le squadre coinvolte nel discorso Scudetto, qualificazione alle coppe europee e salvezza. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - UFFICIALE – Parma-Napoli, svelati data e orario del match: quando scenderanno in campo gli azzurri

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipo Serie A, Parma-Juventus 0-4

Riparte forte la Juventus che passa 4-0 al Tardini con il Parma e aggancia momentaneamente l'Inter al secondo posto.