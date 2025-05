Ufficiale | Parma-Napoli si gioca domenica alle 20 45 In palio la salvezza dei crociati

Ufficiale: Parma-Napoli si giocherà domenica 18 maggio alle 20.45 allo stadio Tardini. In palio c'è la salvezza per i crociati, in un incontro cruciale che si svolgerà in contemporanea con altre nove partite di Serie A. Questa decisione, comunicata ieri, mira a rispettare il regolamento vigente e garantire un finale di campionato equilibrato.

Ufficiale: Parma-Napoli si giocherà domenica 18 maggio alle 20.45 al Tardini. Come avevamo anticipato ieri, il match si disputerà alle 20,45 di domenica prossima, e verrà giocato in contemporanea ad altre nove partite della Serie A. lla base della decisione la salvaguardia del regolamento e la.

