Ufficiale introdotto il primissimo Bonus Vicini | 11mila euro se il vostro vicino fa rumore | Lo danno senza limiti di ISEE

In risposta ai problemi di rumori molesti in condominio, è stato introdotto un innovativo bonus di 11mila euro, accessibile senza limiti di ISEE. Questo riconoscimento mira a tutelare il diritto al silenzio, offrendo la possibilità di richiedere un risarcimento per le violazioni alla tranquillità domestica. Scopri come difendere i tuoi diritti e ottenere il giusto risarcimento.

Rumori molesti in condominio: quando il silenzio è un diritto violato, puoi chiedere un risarcimento di migliaia di euro.In un condominio, la convivenza tra Vicini è inevitabile, ma quando le abitudini di alcuni inquilini oltrepassano la soglia della normale tollerabilità, si rischia di ledere un diritto fondamentale: quello alla tranquillità domestica. Camminare coi tacchi sul parquet, ascoltare musica ad alto volume o spostare mobili a ogni ora non sono solo fastidi occasionali, ma possono trasformarsi in vere e proprie molestie, riconosciute come tali anche dalla giurisprudenza italiana.Il diritto alla quiete non è solo una questione di buon senso, ma un principio riconosciuto dalla Corte di Cassazione. Le sentenze più recenti, come la n. 21554 del 2018, stabiliscono che anche in assenza di un danno biologico documentato, è possibile ottenere un risarcimento se viene compromesso l’uso pieno e sereno della propria abitazione. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ufficiale, introdotto il primissimo “Bonus Vicini”: 11mila euro se il vostro vicino fa rumore | Lo danno senza limiti di ISEE

