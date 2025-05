ufficiale carlo ancelotti è il nuovo ct del brasile

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile. Dopo molte voci e speculazioni, la Federcalcio verdeoro ha confermato l'assegnazione del prestigioso incarico all'allenatore italiano, che assumerà il ruolo a fine mese, in concomitanza con il suo addio al Real Madrid. Un annuncio atteso e intriso di grande aspettativa.

