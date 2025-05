Ue | Salvini la Lega non ratificherà mai il Mes riprendiamoci i nostri 15 mld

La Lega, guidata da Salvini, ribadisce la sua opposizione al Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), respingendo ogni tentativo di ratifica. La posizione del partito mira a tutelare l'Italia da quello che definisce un "cappio al collo". I 15 miliardi di euro in discussione, secondo la Lega, non porterebbero alcun vantaggio concreto al Paese.

Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Mes? No! Il Parlamento, grazie anche alla posizione ferma della Lega che ha sempre combattuto il Mes sin dai tempi di Monti, ha già respinto il tentativo dell’UE di metterci questo cappio al collo. Dalla trasformazione in ‘salva banche’ non avremmo nessun vantaggio perché le nostre banche godono di ottima salute. Visto che si insiste a proporre questa modifica che la Lega non ratificherà mai, rispondiamo proponendo di liquidare la quota italiana per riprenderci i nostri quindici miliardi con cui potremmo abbassare le tasse, fare investimenti e aumentare le pensioni, lasciando liberi gli altri di fare quello che vogliono”. Così il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue: Salvini, la Lega non ratificherà mai il Mes, riprendiamoci i nostri 15 mld

Cosa riportano altre fonti

Salvini, la Lega non ratificherà mai il Mes - "Mes? No! Il Parlamento, grazie anche alla posizione ferma della Lega che ha sempre combattuto il Mes sin dai tempi di Monti, ha già respinto il tentativo dell'Ue di metterci questo cappio al collo. ( ... 🔗ansa.it

Salvini: “Qualcuno a Bruxelles non lavora per la pace”. E sul riarmo: “No a carri armati per paesi Ue” - “Le parole del Santo Padre che mi hanno colpito? Pace, innanzitutto. Il messaggio ai potenti della Terra è basta guerra. Io ho l’impressione che qualcuno non stia alimentando percorsi di pace, ma stia ... 🔗informazione.it

Salvini e Le Pen contro Macron. "Ambiguo al tavolo della pace" - La leader della destra francese ospite della Lega e col vicepremier a Piazza San Pietro per il Regina Caeli del Papa: "Un'emozione" ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Salvini e il post di Emis Killa : Ha ragione, vota Lega!

Sono trascorse meno di 24 ore dallo sfogo di Emis Killa su Riccione alla luce delle ultime notizie. Il rapper non è nuovo a scatenare polemiche, e in questo caso i residenti si sono sollevati a difendere la località balneare della Riviera Romagnola e ricordano che non ci sono solo brutte notizie.