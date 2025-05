Ue Mattarella rivendica valori Europa | non ammettono compromessi morali

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel prestigioso contesto dell'Università di Coimbra, sottolinea con forza l'importanza dei valori europei. Questi principi fondamentali, che uniscono i paesi dell'Unione, sono inalienabili e non ammettono compromessi morali, facendo eco alla ricca tradizione culturale e civile del nostro continente.

Coimbra, 13 mag. (askanews) – Nella storica università di Coimbra dove nei secoli si sono alimentate la cultura e la civiltà europee il Presidente della Repubblica Sergio Mattarellarivendica i valori europei che ancora oggi accomunano i paesi dell’Unione e che, scandisce, “non ammettonocompromessimorali”. In un mondo sempre più in conflitto dove perfino le alleanze storiche vengono messe in discussione il capo dello Stato sottolinea l’importanza dei luoghi di formazione come questa università che abituano alla “conoscenza e al confronto. Sono convinto – dice – che ne discendano dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a contribuire all’accumulazione di capitale sociale produttivo – sostiene Mattarella -. Sono questi dei presupposti indispensabili alla crescita economica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ue, Mattarella rivendica valori Europa:"non ammettono compromessi morali" - Coimbra, 13 mag. (askanews) - Nella storica università di Coimbra dove nei secoli si sono alimentate la cultura e la civiltà europee il ... 🔗notizie.tiscali.it

Mattarella: valori Ue non ammettono compromessi morali - Così il presidente della Repubblica parlando a Coimbra. Le università stimolano alla «conoscenza e al confronto. Sono convinto che ne discendano dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deont ... 🔗msn.com

Mattarella a Coimbra: "I valori europei sono non negoziabili". Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec - I valori alla base dell’identità europea non sono negoziabili. Sergio Mattarella lo dice forte e chiaro in un breve intervento a Coimbra dove ha ricevuto un dottorato honoris causa in Economia dall’un ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.