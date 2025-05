Ue lunedì nuove previsioni economia Dombrovskis | rischi al ribasso

Lunedì prossimo, la Commissione europea presenterà le sue previsioni economiche aggiornate, come annunciato dal commissario Valdis Dombrovskis. Durante una recente conferenza stampa all'Ecofin, Dombrovskis ha evidenziato i potenziali rischi al ribasso, riflettendo le incertezze economiche attuali che potrebbero influenzare le prospettive future.

Roma, 13 mag. (askanews) – La Commissione europea presenterà lunedì prossimo le sue previsioni economiche aggiornate. Lo ha annunciato il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin. “Abbiamo avuto il nostro scambio regolare su situazione e prospettive dell’economia. Forniremo le nostre attese dettagliate con le previsioni primaverili lunedì prossimo. Il 2024 è stato migliore del previsto, al tempo stesso è chiaro che i dazi Usa e le incertezze correlate hanno influenzato negativamente la crescita e le prospettive per quest’anno. I rischi puntano verso l’indebolimento – ha detto – e questo mette in rilievo la necessità di restare focalizzati su misure urgenti per migliorare competitività e prosperità di lungo termine in Europa”. L'articolo Ue, lunedìnuoveprevisionieconomia, Dombrovskis: rischi al ribasso proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

