L'Eurogruppo esercita forte pressione sull'Italia affinché ratifichi il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), con il ministro Giancarlo Giorgetti che si trova al centro del dibattito. L'Italia è l'ultimo dei paesi aderenti a dover completare il processo, e diversi ministri delle Finanze europei si sono espressi in favore di una rapida approvazione.

La ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) torna al centro dell’Eurogruppo, con un rinnovato pressing sul ministro Giancarlo Giorgetti affinché proceda anche l’Italia, l’ultima tra i Paesi aderenti a dover ratificare il trattato rivisto. "Un gran numero di ministri delle Finanze, circa una decina, è intervenuto nel corso dell’incontro e tutti hanno ribadito l’importanza della ratifica del Mes", hanno riferito fonti qualificate. "Rispetto ai silenzi di un anno fa si può dire che c’è stata più pressione, ma non si è arrivati a nessun ricatto. Non siamo ancora a questo", i toni sono stati ‘urbani’. "Ma l’auspicio è che essendo aumentati i rischi ci sia anche una nuova consapevolezza tra i Primi ministri e tra i ministri delle Finanze c’è una rinnovata attenzione".Da parte sua Giorgetti ha nuovamente ribadito ai colleghi dell’Eurozona "che il Parlamento è sovrano e che non ci sono i numeri" per votare una ratifica, hanno spiegato i partecipanti all’incontro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue in pressing sull’Italia: deve ratificare il Mes

In mattinata il direttore del Mes, Pierre Gramegna, aveva spiegato che i governatori (i venti ministri delle Finanze dell’area euro) avrebbero avuto l'occasione di sentire dall'Italia che cosa intende fare per la ratifica della riforma del trattato, ora che le elezioni europee hanno avuto luogo.