Ue Cerno | Escluso da dibattito commissione Libe su libertà stampa il fascismo è a sinistra

Domani avrei dovuto partecipare a un incontro sulla libertà di stampa in Italia, ma la mia candidatura è stata rifiutata dalla presidente del gruppo di monitoraggio. Questo episodio solleva interrogativi sulla trasparenza e il pluralismo nel dibattito politico, mettendo in luce tensioni significative riguardo la libertà di espressione nel contesto europeo.

"Domani avrei dovuto partecipare ad un incontro sulla Libertà di stampa in Italia in programma al Parlamento Europeo, ma hanno comunicato al gruppo che mi aveva proposto, quello di Fratelli d'Italia, che la mia candidatura è stata rifiutata: la presidente del gruppo di monitoraggio della commissioneLibe che si occupa dello stato di

