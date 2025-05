Ue Cerno | Escluso da dibattito commissione Libe su libertà stampa il fascismo è a sinistra

Domani ero atteso a un incontro al Parlamento Europeo sulla libertà di stampa, ma la mia partecipazione è stata esclusa. Questo episodio solleva interrogativi sulla trasparenza del dibattito, evidenziando come certe posizioni vengano silenziate in un contesto europeo sempre più polarizzato, dove le ideologie, a volte, sembrano confondersi in un retrogusto di fascismo.

(Adnkronos) – "Domani avrei dovuto partecipare ad un incontro sulla Libertà di stampa in Italia in programma al Parlamento Europeo, ma hanno comunicato al gruppo che mi aveva proposto, quello di Fratelli d'Italia, che la mia candidatura è stata rifiutata: la presidente del gruppo di monitoraggio della commissione Libe che si occupa dello stato di diritto.

