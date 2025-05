Udinese Collavino | I nostri giocatori nel mirino di tante big ma ora siamo concentrati su questo

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha rivelato l'interesse di diverse grandi squadre nei confronti dei calciatori friulani. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati sugli obiettivi attuali, in vista della prossima Supercoppa Europea che si svolgerà al B...

Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, sull’interesse delle big per i calciatori friulani: «Ci sono richieste, ma ora.» Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la prossima Supercoppa Europea che si giocherà al Bluenergie Stadium. Di seguito le sue parole, anche sul mercato de friulani. SULLA . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, Collavino: «I nostri giocatori nel mirino di tante big, ma ora siamo concentrati su questo»

Approfondimenti da altre fonti

Udinese, Collavino: «I nostri giocatori nel mirino di tante big, ma ora siamo concentrati su questo» - Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, sull’interesse delle big per i calciatori friulani: «Ci sono richieste, ma ora…» Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha p ... 🔗calcionews24.com

Udinese, Collavino: "Col Monza passo falso, siamo stati nella parte sinistra della classifica per 29 giornate" - A margine dello Sponsor Day 2025 organizzato dall'Udinese alla Loggia del Lionello, il Direttore Generale Franco Collavino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'importanza di organizzare la Superc ... 🔗msn.com

Udinese, Collavino: “Supercoppa Europea? Siamo pieni di entusiasmo” - Durante l’evento “Sponsor Day 2025” a Udine, il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Tra i diversi temi trattati c’è anche il ... 🔗gianlucadimarzio.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morto a 76 anni Franco Battiato : Addio al maestro, era malato da tempo

Franco Battiato nasce nel 1943 in Ionia, in provincia di Catania, in seno a una famiglia umile, ma la passione per la musica gli è arrivata fin da giovanissimo e, dopo la morte del padre, all'età di 19 anni, ha lasciato la sua amata Sicilia per trasferirsi a Milano.