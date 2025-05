Ucraina Zelensky | Da Russia strano silenzio incontro in Turchia può far finire la guerra

Il 15 maggio a Istanbul, l'attenzione globale si concentra sui cruciali negoziati tra Russia e Ucraina, in un contesto di tensioni ancora palpabili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un cessate il fuoco di 30 giorni, ma la risposta di Mosca è stata un "ultimatum inaccettabile". Un silenzio inquietante sembra avvolgere le trattative.

(Adnkronos) – Gli occhi del mondo sono puntati sui negoziati tra Russia e Ucraina giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Ad oggi un cessate il fuoco di almeno 30 giorni tra Mosca e Kiev, così come chiesto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ancora non c'è. Un "ultimatum inaccettabile" lo ha definito la Russia. Zelensky ha . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, Zelensky: "Da Russia strano silenzio, incontro in Turchia può far finire la guerra" - Gli occhi del mondo sono puntati sui negoziati tra Russia e Ucraina giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Ad oggi un cessate il fuoco di almeno 30 giorni tra Mosca e Kiev, così come chiesto dal ... 🔗adnkronos.com

Zelensky: “L'incontro in Turchia può far finire guerra". Trump: "Potrei esserci anche io" - Zelensky: "Strano silenzio" di Mosca sulla proposta di incontro in Turchia Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimarcato uno "strano silenzio" di Mosca riguardo alla p ... 🔗msn.com

Ucraina, scetticismo analisti Russia: "Da Putin trappola diplomatica" - Prevale fra gli analisti russi lo scetticismo sulla reale volontà dello zar a negoziare davvero con Kiev Vladimir Putin vuole davvero negoziare con l'Ucraina per porre fine alla guerra? O la sua apert ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : La Russia ha mentito all'Onu, questa è una guerra mondiale

“Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social.