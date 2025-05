Ucraina Zelensky | Da Russia strano silenzio incontro in Turchia può far finire la guerra

Il mondo attende con trepidazione gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina, fissati per il 15 maggio a Istanbul. La proposta del presidente Zelensky di un cessate il fuoco di 30 giorni si scontra con il silenzio di Mosca, che lo considera un "ultimatum inaccettabile". Riuscirà questo incontro a smuovere la situazione e avviare la pace?

(Adnkronos) – Gli occhi del mondo sono puntati sui negoziati tra Russia e Ucraina giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Ad oggi un cessate il fuoco di almeno 30 giorni tra Mosca e Kiev, così come chiesto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ancora non c'è. Un "ultimatum inaccettabile" lo ha definito la Russia.

