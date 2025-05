Ucraina | Trump delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia

Una delegazione statunitense, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, si recherà in Turchia per discutere della situazione tra Russia e Ucraina. L'annuncio è stato fatto da Donald Trump durante un evento a Riyad, evidenziando l'impegno degli Stati Uniti nei colloqui per una possibile risoluzione del conflitto.

Washington (Usa), 13 mag. (LaPresse) – Una delegazione statunitense, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, sarà in Turchia per i colloqui Russia-Ucraina. Lo ha riferito Donald Trump, parlando a Riyad. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Trump, delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia

Ucraina-Russia - Trump: Guerra è colpa di Biden

La Russia non avrebbe attaccato l'Ucraina: appena me ne sono andato, hanno iniziato a mettersi in fila al confine, ha continuato l'ex presidente, sottolineando che in un primo momento ha pensato che così schierando le truppe Vladimir Putin volesse mettersi in una posizione di forza per negoziare.