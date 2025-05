Ucraina telefonata Mosca-Ankara sui negoziati di pace

Il ministro degli Esteri turco, Fidan, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo russo, Lavrov, per discutere i recenti sforzi verso la pace tra Russia e Ucraina. Questa telefonata si colloca in vista dell'incontro previsto a Istanbul giovedì, evidenziando il ruolo della Turchia nei negoziati.

Telefonata Mosca-Ankara su negoziati di pace con Kiev - (ANSA) – ROMA, 12 MAG – Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu. Fidan e Lavrov hanno discusso de ... 🔗msn.com

Telefonata Mosca-Ankara sui negoziati di pace. Trump vuole andare a Istanbul - Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in cui hanno discusso dei più recenti sforzi messi in atto per arrivare al ... 🔗informazione.it

Ucraina, attesa per i negoziati a Istanbul. Zelensky: “Da Mosca strano silenzio, Trump venga in Turchia” - I russi hanno attaccato stanotte l’Ucraina solo con 10 droni che sono stati tutti abbattuti. Lo sostiene l’ Aeronautica militare delle Forze armate dell’ Ucraina, come riporta Rbc Ukraina. 🔗ilfattoquotidiano.it

