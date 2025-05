Ucraina Tajani Incontro Putin-Zelensky? Sosteniamo progetto americano

L'incontro tra Zelensky e Putin è al centro del dibattito sulla pace in Ucraina. Tajani sottolinea l'importanza del supporto internazionale, in particolare del progetto americano, affermando che una pace giusta non può prevedere la sconfitta dell'Ucraina. La Russia è chiamata a riconoscere le proprie responsabilità nel conflitto.

(LaPresse) – “Se ci sarà l’IncontroZelensky-Putin? Credo sia importante che tutti quanti contribuiscano per la pace. Noi Sosteniamo il progettoamericano, l’importante è che sia una pace giusta, che non può essere la sconfitta dell’Ucraina. La Russia deve assumersi le sue responsabilità. Noi siamo europei e difendiamo il diritto internazionale e la libertà. è una questione di principio, non può passare l’idea che un paese più grande e più forte può invadere un paese più piccolo e meno forte militarmente”. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sulla ratifica del MES da parte dell’Italia, a margine di un evento sul 75° anniversario della Dichiarazione Schuman a Roma. “Ora dobbiamo lavorare per costruire la pace – ribadisce il vicepremier – condividiamo a pieno le parole di Leone XIV sulla Russia e ci auguriamo che la Russia voglia veramente la pace”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani, “Incontro Putin-Zelensky? Sosteniamo progetto americano”

