Ucraina speranze di pace nel vertice turco ma con il dubbio di Putin

Il vertice in Turchia offre un barlume di speranza per la pace in Ucraina, ma l'ombra del dubbio sul ruolo di Putin permane. Mentre dalla Crimea giungono sentimenti contrastanti tra speranza e rassegnazione, si attende di capire se questo incontro potrà segnare un passo verso la risoluzione del conflitto. Servizi di Fabio Bolzetta e Raffaella Frullone.

verticeturco per l’Ucraina, che resta incerto ma su cui si appuntano molte speranze per una risoluzione del conflitto. Dalla Crimea, terra contesa ma annessa da Mosca, arrivano voci tra speranza e rassegnazione. Servizi di Fabio Bolzetta e Raffaella Frullone. Ucraina, speranze di pace nel verticeturco ma con il dubbio di Putin TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, speranze di pace nel vertice turco ma con il dubbio di Putin

Se ne parla anche su altri siti

speriamo che il vertice di istanbul porti a una pace stabile per l’ucraina invasa - Il viaggio diplomatico a Istanbul segna un momento chiave per la pace in Ucraina, con Francesco Lollobrigida che sottolinea il ruolo dell’Italia nella difesa del diritto internazionale e la sfida dell ... 🔗gaeta.it

Vertice Russia-Ucraina, il piano di Mosca: "Solo quando deciderà Putin" - Russia-Ucraina, riflettori puntati sul vertice di Istanbul. Il Cremlino annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati ... 🔗iltempo.it

Pace in vista? Putin apre alla possibilità di avviare negoziati con l'Ucraina - Nella notte di domenica, Vladimir Putin ha proposto l'inizio di negoziati tra Russia e Ucraina: tutti i dettagli. 🔗notizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Era un... pezzo grosso turco - Cruciverba

Soluzioni per la definizione «Era un... pezzo grosso turco» per le parole crociate della Settimana Enigmistica (e riviste simili) e altri giochi enigmistici come CodyCross e Word Lanes.