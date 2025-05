Ucraina scetticismo analisti Russia | Da Putin trappola diplomatica

L'apertura al dialogo di Vladimir Putin con l'Ucraina suscita scetticismo tra gli analisti russi. Mentre si interpone la questione se il leader russo desideri realmente negoziare per porre fine al conflitto, molti vedono in questa mossa una potenziale trappola diplomatica piuttosto che un genuino interesse per la pace.

(Adnkronos) – Vladimir Putin vuole davvero negoziare con l'Ucraina per porre fine alla guerra? O la sua apertura al dialogo è solo un'altra strategia? Prevale fra gli analisti russi lo scetticismo sulla reale volontà del Cremlino a trattare davvero. La disponibilità colloqui diretti con Kiev annunciata dal Presidente russo nella notte fra sabato e domenica, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

