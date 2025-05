Ucraina scetticismo analisti Russia | Da Putin trappola diplomatica

Gli analisti russi esprimono scetticismo riguardo all'apertura di Vladimir Putin verso negoziati con l'Ucraina. Si interrogano se questa mossa rappresenti una genuina volontà di concludere il conflitto o se sia, invece, una trappola diplomatica per ottenere vantaggi strategici. La situazione rimane tesa e incerta, suscitando interrogativi su un possibile futuro accordo.

(Adnkronos) – Vladimir Putin vuole davvero negoziare con l’Ucraina per porre fine alla guerra? O la sua apertura al dialogo è solo un’altra strategia? Prevale fra gli analisti russi lo scetticismo sulla reale volontà del Cremlino a trattare davvero. La disponibilità colloqui diretti con Kiev annunciata dal Presidente russo nella notte fra sabato e domenica, un’apparente svolta rispetto alla precedente posizione del Cremlino sul ‘regime di Kiev’ e la non legittimità di Volodymir Zelenzky come interlocutore, è “una trappoladiplomatica all’Ucraina e ai suoi alleati europei”, come si legge sulla newsletter “The Bell” di Elizaveta Osetinskaya. La giornalista che ha da tempo lasciato la Russia per gli Stati Uniti sottolinea che il capo del Cremlino “è riuscito a non accettare e allo stesso tempo neanche a respingere la proposta” messa a punto a Parigi il mese scorso dai leader di Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, accettata dagli Stati Uniti. 🔗Leggi su Ildenaro.it