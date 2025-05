Ucraina Salvini | Kiev e Mosca si parlano grazie a Trump mentre Macron si agita

Nella complessa danza diplomatica tra Kiev e Mosca, l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, emerge con una nuova credibilità internazionale. Mentre Trump media il dialogo, Macron esprime preoccupazione. In questo fragile equilibrio, la speranza è che l'Europa sostenga un percorso verso la pace, senza ostacoli che ne minaccino il progresso.

“L’Italia grazie a Giorgia si è ritagliata una credibilità internazionale che in passato non avevamo. Adesso la partita è a tre, Russia, Ucraina e Stati Uniti. Spero solo che in qualche palazzo europeo ci sia qualcuno che voglia boicottare questo difficile ma necessario percorso alla pace. Se si siedono intorno ad un tavolo le delegazioni ucraine e russe bisogna ringraziare Trump”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento all’aeroporto di Fiumicino. “Macron invece si agita ma non sempre quelli che si agitano ottengono successi. Meloni isolata? Le opposizioni sono isolate, l’Italia è protagonista e dovrebbero essere contenti anche loro” ha concluso. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Salvini: “Kiev e Mosca si parlano grazie a Trump mentre Macron si agita”

