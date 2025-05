Ucraina Putin deride le minacce europee | Pianificano sanzioni a loro discapito deficienti

A meno di 48 ore dall'atteso incontro a Istanbul tra Russia e Ucraina, Putin minimizza le minacce europee, mentre le sanzioni in arrivo potrebbero colpire la sua stessa nazione. La tensione cresce, con Volodymyr Zelensky pronto a difendere gli interessi ucraini in uno scenario decisivo per il futuro del conflitto.

Mancano ormai 48 ore a giovedì 15 maggio, al giorno in cui si potrebbero decidere le sorti della guerra tra Russia e Ucraina. Delegazioni di entrambi i Paesi si incontreranno a Istanbul e si siederanno attorno allo stesso tavolo negoziale. Tra i presenti anche Volodymyr Zelensky, che da giorni insiste sulla sua disponibilità a incontrare di persona l’omologo Vladimir Putin: «Farò di tutto per incontrare il leader russo, mi muoverò ovunque in Turchia», ha detto in conferenza stampa. E ha poi aggiunto, non rinunciando a una chiara frecciata: «Penso che Putin non voglia che la guerra finisca, non voglia un cessate il fuoco né i negoziati». Dal Cremlino, per ora non filtra nessuna indiscrezione sulla partecipazione o meno del presidente russo. L’insistenza di Zelensky e l’ironia di Putin: «sanzioni? Potrebbero davvero farlo. 🔗Leggi su Open.online

