Ucraina Putin contro i Volenterosi | Parlano di sanzioni che vanno a loro scapito deficienti

Il conflitto in Ucraina si intensifica, con Putin che ribadisce l'importanza di sostenere le sue proposte per raggiungere la pace. Tuttavia, il presidente ucraino afferma che il dialogo sarà possibile solo senza compromessi inaccettabili. In questo scenario, le sanzioni internazionali mettono a dura prova cittadini e volenterosi, generando dibattiti accesi sulla sostenibilità e l'efficacia delle misure adottate.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.