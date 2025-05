Ucraina Putin attacca | Sanzioni? Occidente si danneggia da solo idioti

Nel contesto dell'attuale conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le sanzioni imposte dai Paesi occidentali si ritorcono contro di essi, danneggiando le loro economie. Durante un incontro, Putin ha avvertito che Mosca si prepara a ulteriori misure in risposta a queste azioni, definendo le decisioni occidentali come controproducenti.

(Adnkronos) – I Paesi occidentali hanno dimostrato attraverso le Sanzioni di essere pronti a danneggiare le proprie economie pur di fare dispetto alla Russia, quindi Mosca deve prepararsi ad altre decisioni di questo tipo. A dirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i membri dell'Associazione degli imprenditori russi. "Le principali . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Putin attacca: "Sanzioni? Occidente si danneggia da solo, idioti" - Il leader del Cremlino incontra gli imprenditori russi e si scaglia contro i Paesi 'rei' di applicare misure contro Mosca ... 🔗msn.com

Putin attacca l'Ue: "Sanzioni roba da deficienti". Zelensky: "Trump lo costringerà al tavolo" - Mancano due giorni ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina in Turchia, una svolta storica nella guerra che imperversa ormai da più di tre anni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che si r ... 🔗msn.com

I negoziati iniziano senza i big, Putin fa il vago e attacca l’Ue - Trump e Zelensky pronti a incontrare il leader russo: «Sanzioni se non si presenta». Ma lo zar non rivela ancora le sue intenzioni e attacca i leader europei: «Deficienti» ... 🔗editorialedomani.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - nuove sanzioni Ue alla Russia: cosa prevede il nuovo pacchetto

Ma il principio che queste imprese debbano essere risarcite è già una vittoria importante dell'Italia, che si è battuta molto all'interno dell'Unione Europea per garantire queste imprese che, nel rispetto delle sanzioni, operano in Russia, ha proseguito Tajani.