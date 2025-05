Ucraina pronta a trattare | la Russia deve sedersi al tavolo per la pace

L'Ucraina si dichiara pronta a negoziare per la pace, esortando la Russia a partecipare attivamente ai colloqui. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha ribadito l'importanza del dialogo, invitando Mosca a non lasciare un "posto vuoto" al tavolo delle trattative di Istanbul, evidenziando la volontà di Kiev di cercare una tregua.

"Vorrei sottolinearlo ancora una volta: l'Ucraina si è mossa molto, è pronta a trattare senza precondizioni per una tregua e un accordo di pace e ora tocca alla Russia. La Russia non dovrebbe lasciare una sedia vuota" a Istanbul. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a Berlino."Ma deve presentarsi, se è davvero interessata alla pace", ha proseguito. "C'è una richiesta chiara", ha continuato citando anche il ministro americano Rubio, e nel caso in cui Mosca non dovesse essere disponibile "ci saranno conseguenze, c'è grande determinazione" sulla reazione europea."La Russiadeve essere disposta a un decisivo passo avanti e sedersi al tavolo". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina pronta a trattare: la Russia deve sedersi al tavolo per la pace

Le notizie più recenti da fonti esterne

Berlino, la Russia non lasci una sedia vuota - "Vorrei sottolinearlo ancora una volta: l'Ucraina si è mossa molto, è pronta a trattare senza precondizioni per una tregua e un accordo di pace e ora tocca alla Russia. La Russia non dovrebbe lasciare ... 🔗ansa.it

Zelensky: "Pronti a trattare con i russi, ma accettino la tregua da domani" - Il presidente ucraino risponde a Putin: "È un segnale positivo che Mosca abbia finalmente iniziato a considerare la fine della guerra. Non ha ... 🔗huffingtonpost.it

Putin risponde all'Europa: "Pronti a trattare con l'Ucraina dal 15 maggio". Zelensky insiste sulla tregua - Il presidente russo si è detto pronto a trattative dirette ad Istanbul da giovedì prossimo. Macron: "Un primo passo, ma non basta". Dai leader europei pressioni su Mosca, con l'appoggio di Trump: "Acc ... 🔗today.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania deve essere pronta a guerra entro 2029: Berlino e l'allarme Russia

A tal fine sono essenziali risorse finanziarie, materiali e personale, ha aggiunto. Attualità - La Germania non si fida di Vladimir Putin e deve essere pronta per una guerra che potrebbe coinvolgere Berlino entro pochi anni.