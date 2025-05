Ucraina Meloni rilancia sostegno a Kiev | Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco

In un contesto di tensioni internazionali, Giorgia Meloni ribadisce il suo sostegno all'Ucraina, puntando a una pace "giusta e duratura", mentre attende una risposta dalla Russia riguardo a un cessate il fuoco. La situazione si intreccia con gli sviluppi a Gaza, sottolineando l'urgenza di dialogo e risoluzione nei conflitti attuali.

(Adnkronos) – La ricerca di una pace "giusta e duratura" per l'Ucraina, ma anche gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza. Giorgia Meloni torna sui due conflitti che agitano lo scenario internazionale, al centro anche dei primi discorsi pubblici di Papa Leone XIV, in occasione del vertice intergovernativo con il primo ministro greco .